"الثقافة" و"وطن" يفتتحان مخيمًا ثقافيًا للأطفال

غزة / سما /

افتتحت وزارة الثقافة بغزة، وبالتعاون مع مركز وطن للثقافة والفنون، صباح الأثنين، مخيمًا ثقافيًّا للأطفال بعنوان "الطفولةُ والإبداع"، يشارك فيه (50) طفلًا ضمن الفئة العمرية من 10-15 عامًأ.

وأوضح وكيل الوزارة الدكتور أنور البرعاوي أنَّ المخيم يأتي ضمن استراتيجيات الوزارة؛ لاستهداف الأجيال الناشئة؛ لبناء جيل فلسطيني واعٍ محصنٍ ثقافيًا وفكريًا، وذلك لمواجهة سياسات الاحتلال في تزييف الوعي وتهويد الهوية الوطنية الفلسطينية.

وأشار إلى أنَّ الوزارة أطلقت منذ بداية العام العديد من البرامج المخصصة للأطفال؛ لتنمية إبداعاتهم وتطويرها والعناية بها وتمكينهم من التعبير عن مكنوناتهم وأحلامهم من خلال فنون الإبداع المتنوعة.

من جهتها بيّنت منسقة المخيم الأستاذة رفيف أبو جبارة أنَّ المخيم يستمر على مدار اسبوعين، ويتخلله برنامج متكامل من الأنشطة الثقافية والفنية والترفيهية، ومحاضرات في التراث الفلسطيني وتاريخ مدينة القدس، بالإضافة إلى جولة على الأماكن التراثية وأبرز المعالم في مدينة غزة.