بلدية غزة تهيب بالمواطنين بضرورة الحفاظ على نظافة شبكات الصرف الصحي

غزة / سما /

أهابت بلدية غزة بالمواطنين بضرورة الحفاظ على نظافة شبكات الصرف الصحي وعدم رمي المخلفات المنزلية بداخلها لتلافي طفحها في البيوت والشوارع العامة وعدم حدوث مكاره صحية لاسيما في المناطق ذات الكثافة السكانية .

وذكر مدير عام المياه والصرف الصحي م. رمزي أهل أن طواقم الصرف الصحي تعالج يومياً نحو 50 إلى 60 إشارة طفح في شبكات الصرف الصحي نتيجة السلوك الخاطئ لبعض المواطنين وقيامهم بإلقاء مخلفات وأوساخ في الشبكات مما يؤدي لانسدادها وطفحها .

وأوضح أن ثلاثة ورديات تعمل لخدمة المواطنين وحل مشاكل الصرف الصحي من الساعة 7 صباحاً وحتى الساعة 11 ليلاً وهي تتلاقى الإشارات والشكاوي التي ترد من المواطنين ويتم معالجتها بأقصى سرعة ووفقاً للإمكانيات المتاحة لدى البلدية .

وأضاف أن طواقم الصرف الصحي عالجت خلال شهر أيار / مايو نحو 1350 إشارة في منطق مختلفة من المدينة، كما تم تعزيل 350 منهلاً، وتفريغ المياه العادمة من 89 حفرة امتصاصية لمياه الصرف الصحي .

وبين أهل أن الأعمال شملت خلال نفس الفترة أيضاً، تركيب 400 متراً من خطوط الصرف الصحي الرئيسة، و300 متراً من الخطوط الفرعية، و42 منهلاً رئيساً وفرعياً، وإجراء نحو 150 عملية صيانة تشمل تركيب خطوط وأغطية مناهل.

وبين أن أهم الأسباب التي تؤدي لطفح وانسداد الشبكات هو السلوك الخاطئ لبعض المواطنين في إلقاء المخلفات في الشبكات أو العبث في أغطية المناهل في الشوارع وبالتي دخول الرمال والقاذورات التي تؤدي لانسدادها .

وأضاف أن شبكات الصرف الصحي تغطي نحو 85 % من مناطق المدينة وتنفذ البلدية مشاريع بالتعاون مع مؤسسات مختلفة لتمديد شبكات جديدة في المناطق الحضرية ضمن جهودها وخططها لتوصيل خدمة الصرف الصحي لكافة مناطق المدينة والقضاء على الآبار الامتصاصية العشوائية التي تؤثر على الخزان الجوفي .

وأكد أن البلدية تشغل 9 محطات مركزية لضخ المياه العادمة من كافة مناطق المدينة لمحطة المعالجة المركزية في منطقة الشيخ عجلين جنوب المدينة وتضطر في أوقات أزمات الكهرباء لتشغليها عبر مولدات كهربائية تعمل بالسولار لضخ المياه ومنع طفحها في الشوارع .