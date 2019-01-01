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اشتية: الوضع صعب لكن لن نستسلم و قرأنا بعض الوثائق المتعلقة بمؤتمر البحرين

الإثنين 24 يونيو 2019 10:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية: الوضع صعب لكن لن نستسلم و قرأنا بعض الوثائق المتعلقة بمؤتمر البحرين


رام الله / سما /

قال رئيس الوزراء، محمد اشتية، إن الوضع المالي صعب، لكن لن نستسلم ولن نقبل باستلام أموالنا منقوصة.

وأضاف في مستهل الجلسة الأسبوعية لحكومته برام الله، اليوم الاثنين، أن من يريد تحقيق السلام عليه أن يدعو إسرائيل لوقف سرقة أرضنا والاستيطان، والتوقّف عن قرصنة أموالنا.

وأكد اشتية، أن حل القضية الفلسطينية سياسي ويتم من خلال إنهاء الاحتلال وتمكيننا من السيطرة على مواردنا.

وقال ان السلطة اطلعت على بعض الوثائق المتعلقة بورشة البحرين المقرر عقدها غدا في المنامة لبحث الشق الاقتصادي من صفقة العصر الامريكية .

واضاف اشتية في جلسة الحكومة " قرانا بعض الوثائق ووجدنا محتواها هزيل وستكون مخرجاتها عقيمة وعدم مشاركتنا فيها اسقط الشرعية عنها."

#اشتية #مؤتمر البحرين

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