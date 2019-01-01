إسرائيل تتراجع عن تقليص مساحة الصيد بغزة

غزة/سما/

تراجعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، عن خطوتها بتقليص مساحة الصيد قبالة سواحل قطاع غزة إلى 6 أميال بحرية.

وأوضح نزار عياش نقيب الصيادين أنه تم إبلاغهم بالتراجع عن القرار الذي اتخذ فجر اليوم بتقليص مساحة الصيد، مشيرًا إلى أن المساحة ستبقى كما هي بـ 6 أميال من ميناء غزة إلى الشمال، و10 أميال من الميناء إلى الجنوب.

وأشار إلى أن الاحتلال يستخدم سياسة تقليص مساحة الصيد وتوسيعها كسياسة عقاب جماعي.

وتتعمد سلطات الاحتلال تقليص وتوسيع مساحة الصيد منذ أشهر ردًا على عمليات إطلاق البالونات الحارقة تجاه مستوطنات غلاف غزة. حيث شبت أمس نحو 6 حرائق في الغلاف.