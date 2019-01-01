غازي حمد يرفض تصريحات مجدلاني حول وزارة الشئون الاجتماعية بغزة

غزة /سما/

ردا على تصريحات وزير التنمية الاجتماعية في رام الله احمد مجدلاني حول تعرض موظفي الوزارة في قطاع غزة الى ضغوط وتهديدات صرح د. غازي حمد وكيل وزارة التنمية في قطاع غزة " ان هذا كلام عار عن الصحةتماما ولا يوجد ما يثبت ذلك" .

وقال حمد في تصريحات وصلت له اليوم " اتحدى الوزير مجدلاني ان يأتي بدليل واحد على صحة ما يقول" مؤكدا ان جميع موظفي الوزارة في قطاع غزة يعاملون معاملة واحدة تقوم على الاحترام وحفظ حقوقهم وممارسة عملهم دون أي ضغط او تهديد وما يشهد على ذلك هو دوام عملهم في الوزارة طوال سنوات وفي جميع التخصصات دون ابلاغ عن أي شكوى ".

واشار حمد الى ان الوزير مجدلاني استغل هذا الادعاء كي يطلب من 91 من موظفي الوزارة مغادرة اماكن عملهم الاسبوع الماضي دون أي مبرر ودون سابق انذار وان عددا من هؤلاء الموظفين يعملون في مناطق خدماتية مهمة مثل الفقراء ورعاية ذوي الاعاقة ومراكز التدريب المهني والبحث الاجتماعي مما يعني ان الوزير يعمل على تقويض العملالاجتماعي والخدماتي والانساني في قطاع غزة".

واكد حمد ان الوزير مجدلاني ما فتيء منذ تسلمه الوزارة في مهاجمة قطاع غزة ومهاجمة الوزارة رغم اننا كنا نبحث عن مساحة للتوافق والعمل المشترك والتعاون فيما يخدم المصالحة العامة, خاصة وان هذه الوزارة هي وزارة تقوم على خدمة الفئات الضعيفة والفقراء وذوي الاحتياجات الخاصة , لكن للاسف ان الوزير قابل كل ذلك بموقف سلبي ورفض أي شكل من اشكال التعاون وقام بالطلب من الموظفين الجلوس في بيوتهم وعدم ممارسة اعمالهم .

وذكر حمد ان العلاقة بين وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة قبل قدوم الوزير مجدلاني كانت جيدة وتتسم بالتعاون والتنسيق خاصة في الجوانب الفنية والادارية وقاعدة البيانات وتقديم المشاريع للجهات المستحقة,