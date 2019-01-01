جبهة النضال الشعبي تنعى الكاتب شبيب

رام الله / سما /

نعت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني المناضل والكاتب والباحث الكبير د.سميح شبيب الذي توفي مساء الأحد في دمشق بعد رحلة حافلة من العطاء الوطني، والنضال الفكري.

وتقدمت الجبهة باسم الامين العام د. احمد مجدلاني واعضاء المكتب السياسي واللجنة المركزية، باحر التعازي لعائلة الراحل الذي افنى حياته في سبيل الدفاع عن قضية شعبنا، والذي تقلد العديد من المناصب، فكان عضو مجلس ادارة مركز الابحاث الفلسطيني، ورئيس تحرير مجلة شؤون فلسطينية الأسبق، وعمل استاذا للثقافة العامة في جامعة بيرزيت، وعين بقرار من الرئيس ابو مازن أميناً عاما للجنة الانتخابات المركزية، وله العديد من المؤلفات والكتب.

وقالت الجبهة: نفتقد اليوم قامة وطنية وادييا وكاتبا كان له الاثر الكبير في مسيرة الثورة الفلسطينبة النضالية والفكرية ود. شبيب وهو من مواليد يافا 16/5/1948.