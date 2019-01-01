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الاحتلال يعتقل مواطنين من الخليل

الإثنين 24 يونيو 2019 09:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT


الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مواطنين من محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت من مدينة الخليل المواطن فؤاد رشيد اسكافي، ومن بلدة دورا الصحفي عامر توفيق أبو هليل، بعد أن داهمت منزليهما وفتشتهما وعبثت بمحتوياتهما.

وفي السياق ذاته، داهمت قوات الاحتلال عدة أحياء بمدينة الخليل وبلدات بيت أولا واذنا ودورا وبيت عوا ودير سامت وترقوميا، ونصبت حواجز عسكرية على مداخل المدينة الشمالية والجنوبية، ومداخل بلدتي حلحول وسعير، وأوقفت مركبات المواطنين، وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها.

#الاحتلال

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