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الصحة: عشرات حالات التسمم في قرية مردا شمال "سلفيت"

الإثنين 24 يونيو 2019 09:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة: عشرات حالات التسمم في قرية مردا شمال "سلفيت"


رام الله/سما/


أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل عشرات حالات التسمم في قرية (مردا) شمال سلفيت، منذ فجر اليوم الاثنين، حيث عملت الطواقم الطبية على تقديم العلاج اللازم لجميع الحالات.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي وصل "سما " نسخة عنه، أنها تلقت إشعاراً الساعة الواحدة فجراً باستقبال طبيب القرية لحالات تعاني من قيء وإسهال وأوجاع في البطن، حيث توجه مدير صحة سلفيت إلى المكان، وأوعز بفتح عيادة القرية وتقديم العلاج اللازم للحالات، فيما جرى تحويل بعض المرضى لمستشفى سلفيت الحكومي.

وأصدرت، وزيرة الصحة الدكتورة مي الكيلة، توجيهاتها بعمل كل ما يلزم لمتابعة الحالات التي أصيبت بالتسمم، والعمل الحثيث لمعرفة سبب التلوث، فيما أشارت الوزارة إلى أن طواقمها جمعت عينات من مصادر المياه في القرية، وحولتها إلى مختبر الصحة المركزي للوقوف على سبب حدوث حالات التسمم، وستصدر النتائج المبدئية للفحوصات خلال 24 ساعة.

وأوضحت، أنها عممت من خلال المجلس القروي ومكبرات الصوت على أهالي القرية، بعدم استخدام مياه الشرب قبل غليها حتى صدور نتائج الفحوصات، والتأكد من مصدر التلوث.
 

#الصحة #تسمم #سلفيت

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