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قتيل و21 اصابة في هجمات حوثية على مطار"ابها" السعودي

الإثنين 24 يونيو 2019 09:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قتيل و21 اصابة في هجمات حوثية على مطار"ابها" السعودي


وكالات

 أعلن التحالف السعودي الإماراتي مقتل شخص وإصابة 21 مدني بجروح لم يكشف عن طبيعتها جراء هجوم يُعتقد أنه بطائرة مسيرة حوثية على مواقف سيارات بمطار أبها جنوبي السعودية.
ووفقا لوسائل إعلام سعودية، فإن القتيل مقيم سوري لقي حتفه متأثرا بإصابته في هجوم على مطار أبها السعودي الأحد.
وقالت وسائل إعلام سعودية إن حركة الملاحة في مطار أبها تعطلت لمدة ساعة، قبل أن تستأنف مرة أخرى.
وفي وقت سابق، قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع إن الطائرات المسيرة نفذت عمليات واسعة بعدة هجمات بطائرات "قاصف كي تو"، التي استهدفت مطارات ما وصفها "بدول العدوان" في أبها وجازان.
وأضاف سريع أن العملية الأولى استهدفت مرابض الطائرات وأهدافا عسكرية مهمة وحساسة في مطار جازان، وأصابت أهدافها بدقة.
وأشار إلى أن العملية الثانية استهدفت مواقع عسكرية في مطار أبها الدولي، وأكد أنه تمت إصابة الأهداف بدقة، وعُطلت الملاحة الجوية في المطارين.

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