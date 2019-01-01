ابرز عناوين الصحف الفلسطينية والاسرائيلية

رام الله / سما /

أبرزت صحيفتا (القدس، والأيام) الصادرتان اليوم الاثنين، في عناوينها تأكيد الرئيس محمود عباس خلال لقائه صحفيين يعملون في وسائل اعلام أجنبية "أن ورشة المنامة لن يكتب لها النجاح" و"ما بني على باطل فهو باطل".

كما تناولتا تأكيد وزراء المالية العرب التزامهم بشبكة أمان بـ 100 مليون دولار شهريا لدعم فلسطين.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"القدس":

. الرئيس: ورشة المنامة لن يكتب لها النجاح و"ما بني على باطل فهو باطل"

. بري: نرفض صفقة القرن ولن نشارك في بيع فلسطين

. وزراء المالية العرب يؤكدون التزامهم بشبكة أمان بـ 100 مليون دولار شهريا لدعم فلسطين

. الصين: فلسطين قضية مركزية في الشرق الأوسط

. "التنفيذية": القيادة لم تكلف أحدا بالمشاركة في ورشة المنامة أو التفاوض نيابة عن الشعب الفلسطيني

. الشيخ يتهم دولا عربية بالتواطؤ لتصفية القضية الفلسطينية

. تقليص مساحات الصيد في بحر غزة وحرائق بـ "الغلاف"

"الأيام":

. موجة سخط، ورفض عربي واسع لخطة واشنطن: مضحكة وغير واقعية ومضيعة للوقت ومصيرها الفشل

. "التنفيذية" ترحب باستئناف جهود مصر للمصالحة وتدعو للتمسك بمبادرة السلام العربية دون تعديل

. الرئيس يبدي ثقته: "ورشة المنامة لن يكتب لها النجاح"

. مسؤولون أميركيون واسرائيليون يشككون في إمكانية تمويل مشاريع "صفقة القرن"

. وزراء المالية العرب يؤكدون التزامهم بتفعيل شبكة أمان بـ 100 مليون دولار شهريًا لفلسطين

. الاحتلال يعتقل فتى ويعتدى على مسن بالخليل.. أعمال تجريف استيطانية جنوب بيت لحم وهدم في قفين

. نتنياهو: لن ننسحب من الأغوار بموجب أي اتفاق مستقبلي مع الفلسطينيين

. وفاة طفل غرقا في مسبح شمال رام الله والنيابة تغلقه

. المغرب: الآلاف يتظاهرون في الرباط رفضا لورشة البحرين

. مساع بين "الليكود" و "كاحول لافان" لإلغاء حل الكنيست وتجنب الانتخابات

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تصدرت عناوين الصحف الإسرائيلية الصادرة اليوم الاثنين، ما نقلته القناة "الإخبارية 12" عن مشاورات بين "الليكود" وقائمة "الأزرق والأبيض" لتشكيل حكومة وحدة وطنية، واشتراط غانتز تفرغ نتنياهو لمعالجة قضاياه القانونية.

وفيما يلي أبرزها:

"هآرتس":

مرشح المعارضة يفوز مرة أخرى لرئاسة بلدية إسطنبول

حزب العمل يوافق على الانتخابات التمهيدية الأسبوع المقبل والقائمة ستبقى كما هي في الانتخابات المقبلة

وزير العدل: إذا لم تلغي المحكمة العليا القوانين، فإن الكنيست ستتخذ قرارات أخرى

وزير المالية الفلسطيني: لا نريد ورشة البحرين – نريد السلام

"معاريف":

أبو مازن: سأواصل من حيث بدأت ..مستعدون للعودة الى طاولة المفاوضات ولكننا لن نتعامل مع إدارة ترمب

البيت اليهودي يدعمون إلغاء قانون حل الكنيست

أردوغان يهنئ مرشح المعارضة على فوزه في انتخابات بلدية إسطنبول

الأزرق والأبيض: هناك خيار واحد فقط لإلغاء الانتخابات وهو أن يتفرغ نتنياهو لمعالجة قضاياه القانونية

"القناة الإخبارية 12 " يدرس إمكانية تشكيل حكومة وحدة وطنية وإلغاء قانون حل الكنيست

ايهود براك ويائير جولان اتفقا على الدخول في الانتخابات القادمة في قائمة جديدة

"إسرائيل اليوم":

ترمب: إيران مهتمة بالمفاوضات ومستعدة للتوصل إلى اتفاق

ايهود براك في قائمة جديدة للتنافس في الانتخابات المقبلة وتضم عددا من أعضاء حزب العمل وربما من ميرتس

نتنياهو: الفلسطينيون رفضوا صفقة القرن قبل ان يعرفوا بتفاصيلها

ترمب: أعتقد أن إيران مهتمة بالمفاوضات ومستعدة للتوصل إلى اتفاق