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استبعاد نجم منتخب "الفراعنة" من مباراة الكونغو بسبب فضيحة تحرش

الإثنين 24 يونيو 2019 09:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استبعاد نجم منتخب "الفراعنة" من مباراة الكونغو بسبب فضيحة تحرش


القاهرة / وكالات /

قرر المكسيكي خافيير أجيري مدرب المنتخب المصري لكرة القدم، استبعاد عمرو وردة لاعب أتروميتوس اليوناني، من التشكيلة الأساسية للفراعنة أمام الكونغو الديمقراطية، الأربعاء المقبل.

وحسب العديد من الصحف المصرية، فإن قرار استبعاد وردة جاء بعد الأزمة التي تفجرت داخل معسكر الفراعنة، عقب قيام عارضة أزياء مصرية تدعى مريهان باتهام أربعة من لاعبي المنتخب المصري (عمرو وردة وأيمن أشرف ومحمود حمدي "الونش" وأحمد حسن "كوكا") بالتحرش بها لفظيا من خلال حسابها الشخصي على "إنستغرام".

يذكر أن منتخب مصر يستعد حاليا لمواجهة نظيره الكونغولي يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى، بعد أن استهل مشواره في البطولة بفوز على منتخب زيمبابوي بهدف نظيف سجله اللاعب محمود تريزيغيه.

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