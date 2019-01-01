  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الجبير: أي شيء يقبله الفلسطينيون يقبله الآخرون

الإثنين 24 يونيو 2019 09:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الجبير: أي شيء يقبله الفلسطينيون يقبله الآخرون


وكالات

أكد وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، على أن تحسين وضع الفلسطينيين يجب أن يكون محل ترحيب، لكن العملية السياسية المتعلقة بحل الصراع مع إسرائيل "بالغة الأهمية".

وقال الجبير في مقابلة مع قناة "فرنسا 24" التلفزيونية حول المقترح الأمريكي لـ"مؤتمر البحرين": "أعتقد أن أي شيء يحسن وضع الشعب الفلسطيني ينبغي أن يكون موضع ترحيب، والآن نقول إن العملية السياسية مهمة للغاية".

وأضاف: "الفلسطينيون هم أصحاب القرار الأخير في هذا الأمر لأنها قضيتهم، ولذلك فإن أي شيء يقبل به الفلسطينيون سيقبله أي أحد آخر".

وشدد الجبير على أن الرياض ستواصل دعم عملية سياسية تستند إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

ويشمل المقترح الأمريكي أو خطة "السلام من أجل الازدهار" أو ما بات يعرف بـ"صفقة القرن"، إنشاء صندوق استثمار عالمي لدعم اقتصادات الفلسطينيين والدول العربية المجاورة، برأسمال يبلغ 50 مليار دولار.

الأكثر قراءة اليوم

المبالغ الطائلة التي تضمنتها صفقة القرن ليست إلا حبرا على ورق ودول الخليج لن تمولها إلا ..

بالاسماء.. شخصيات دبلوماسية تصل غزة

مرشح حزب "التنمية والعدالة" الحاكم يعلن هزيمته في انتخابات إسطنبول

اولمرت: نتنياهو "شاطر في البرم" ويعلق على تصريحات كوشنر بشأن الشق الاقتصادي من "صفقة ترامب"

الرجوب يبعث رسالة الى "حماس" بشأن قطاع غزة!

العالول: السلطة ستلغي كافة الاتفاقيات مع إسرائيل قريبا والقيادة لن تتخلى عن المصالحة ولكن!

العوض: حصر كلمات المؤتمر الوطني الرافض لصفقة القرن بـهنية والنخالة يحمل رسالة سلبية

الأخبار الرئيسية

23782

اختبارات لتحديد الوحدات الأنسب لقتال حماس في الحرب المقبلة مع غزة

الرئيس : لن نكون عبيدا لفريق ترامب و يبدي ثقته بأن "ورشة المنامة لن يكتب لها النجاح"

2

صور..نتنياهو: لن نترك غور الاردن ولا أفهم كيف رفض الفلسطينيون خطة ترامب دون ان يسمعوا ما تفاصيلها!

اولمرت: نتنياهو "شاطر في البرم" ويعلق على تصريحات كوشنر بشأن الشق الاقتصادي من "صفقة ترامب"

الوفد المصري

سيكون لديهم ملفان أساسيان... الكشف عن موعد وصول الوفد الامني المصري لقطاع غزة ورام الله