  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

رجل أعمال فلسطيني يعلن انسحابه من المشاركة بورشة البحرين بعدما تبرأت عائلته منه

الإثنين 24 يونيو 2019 08:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رجل أعمال فلسطيني يعلن انسحابه من المشاركة بورشة البحرين بعدما تبرأت عائلته منه


رام الله / سما /

أعلن رجل الأعمال الفلسطيني محمد عارف مساد انسحابه من الوفد المشارك بورشة البحرين بعد أيام.

وكان مساد قد أعلن عبر صفحته على "فيسبوك" مشاركته في المؤتمر الاقتصادي في البحرين، بهدف تشجيع الاستثمار في الأراضي الفلسطينية، والذي ترفض السلطة المشاركة فيه كونه يهدف لتمرير أهداف صفقة القرن، الأمر الذي جعل عائلته تتبرأ منه على العلن.

وقال مساد: "أعلن انسحابي من الوفد المشبوه الذي يقوده مخادع كاذب ليس له هم إلا مصلحته الشخصية والحصول على المال بأي طريقة وأي ثمن. أعدكم يا شعبي أن لا أخيب ظنكم يوما حتى وإن جرتم وظلمتم وتطاولتم فأنا أعلم الناس بنفسي".

وأضاف مساد، "كنت قد قررت المشاركة في مؤتمر المنامة وأعلنت ذلك دون خوف ولا تردد ولكني بعد أن تأكدت من أسماء أعضاء الوفد ورأيت سوء نيتهم وأنهم لا يهمهم الشعب ولا الوطن وكل ما يهمهم هو مصالحهم الشخصية وتأكدت أنهم يرون في مؤتمر المنامة رزم أموال يظنون أنهم سيذهبون ليومين يحضرونها ويختفون عن الأنظار وأنا لست مثلهم فلم تهمني ولم تغريني الأموال يوما ولا تسمح لي نفسي أن أخون الله مولاي سبحانه ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا وطني العربي الفلسطيني ولن أخيب آمال شعبي الذي يحلم بالحرية والاستقلال".

الأكثر قراءة اليوم

المبالغ الطائلة التي تضمنتها صفقة القرن ليست إلا حبرا على ورق ودول الخليج لن تمولها إلا ..

بالاسماء.. شخصيات دبلوماسية تصل غزة

مرشح حزب "التنمية والعدالة" الحاكم يعلن هزيمته في انتخابات إسطنبول

اولمرت: نتنياهو "شاطر في البرم" ويعلق على تصريحات كوشنر بشأن الشق الاقتصادي من "صفقة ترامب"

الرجوب يبعث رسالة الى "حماس" بشأن قطاع غزة!

العالول: السلطة ستلغي كافة الاتفاقيات مع إسرائيل قريبا والقيادة لن تتخلى عن المصالحة ولكن!

العوض: حصر كلمات المؤتمر الوطني الرافض لصفقة القرن بـهنية والنخالة يحمل رسالة سلبية

الأخبار الرئيسية

23782

اختبارات لتحديد الوحدات الأنسب لقتال حماس في الحرب المقبلة مع غزة

الرئيس : لن نكون عبيدا لفريق ترامب و يبدي ثقته بأن "ورشة المنامة لن يكتب لها النجاح"

2

صور..نتنياهو: لن نترك غور الاردن ولا أفهم كيف رفض الفلسطينيون خطة ترامب دون ان يسمعوا ما تفاصيلها!

اولمرت: نتنياهو "شاطر في البرم" ويعلق على تصريحات كوشنر بشأن الشق الاقتصادي من "صفقة ترامب"

الوفد المصري

سيكون لديهم ملفان أساسيان... الكشف عن موعد وصول الوفد الامني المصري لقطاع غزة ورام الله