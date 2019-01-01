وفاة الكاتب والسياسي الفلسطيني سميح شبيب

رام الله /سما/

توفي الكاتب والسياسي الفلسطيني سميح شبيب، مساء اليوم، عن 71 عامًا، حيث وُلد بتاريخ 16 أيار/مايو 1948 في حي العجمي بمدينة يافا، يوم سقوط المدينة في يد المليشيات الصهيونية.

فور ولادته، هُجّرت عائلة شبيب من يافا إلى سوريا، حيث عمل والده مع الصليب الأحمر ثم صار مسؤولاً في وكالة الغوث "الأونروا" في سوريا، فيما تخرج شبيب من جامعة دمشق، ثم سافر إلى بيروت لمتابعة الدراسات العليا في الصحافة.

عمل شبيب في مركز الأبحاث الفلسطيني التابع لمنظمة التحرير، عندما تعرض مبناه للتفجير بسيارة مفخخة بتوجيه إسرائيلي يوم في عام 1983، واستشهد تسعة من العاملين. إثر ذلك انتقل إلى دمشق ومنها إلى تونس وأقام فيها عامين، ثم انتقل إلى قبرص حتى العودة إلى غزة عام 1993، قبل أن ينتقل إلى رام الله، وقد ترأس سابقًا مجلة شؤون فلسطينية.