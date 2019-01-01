الاحتلال يقرر تقليص مساحة الصيد ببحر قطاع غزة

غزة / سما /

قررت حكومة الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم الاحد، تقليص مساحة الصيد في بحر قطاع غزة بذريعة استمرار اطلاق البالونات الحارقة صوب مستوطنات الغلاف.

وقال موقع مفزاك لايف العبري، إنه في أعقاب استمرار أعمال العنف وإطلاق البالونات واندلاع الحرائق، أصدرت الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو تعليمات بتخفيض مساحة الصيد في غزة من 10 إلى 6 أميال.

فيما ذكر موقع حدشوت 24 العبري، أن رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو قرر بالتنسيق مع منسق أعمال الحكومة في الاراضي الفلسطينية تقليص مساحة الصيد في بحر غزة من 10 - 6 أميال بسبب إطلاق البالونات الحارقة.

في السياق، نفى نزار عياش نقيب الصيادين في قطاع غزة، صحة ما ورد حول تقليص مساحة الصيد في بحر قطاع غزة، مضيفا: لم نبلغ من الارتباط الفلسطيني بذلك.

وكانت القناة العاشرة العبرية، قد ذكرت أن 6 حرائق اندلعت حتى الساعات الأخيرة وخلال اليوم نتيجة البالونات الحارقة بعد عدة أيام من الهدوء، مشيرة الى أنه خلال الساعات الماضية أطلقت العديد من البالونات من قطاع غزة نحو المستوطنات.

واعتبر ألموغ بوكير مراسل القناة العاشرة العبرية أن هذا العدد كبير مقارنة بالأيام الماضية التي اتسمت بالهدوء.