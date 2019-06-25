العوض: حصر كلمات المؤتمر الوطني الرافض لصفقة القرن بـهنية والنخالة يحمل رسالة سلبية

غزة / سما /

قال عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني وليد العوض يوم الأحد، تعقيبا على تصريح الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع :" ليس من الصواب الإيحاء بحصر الكلمات التي ستلقى في المؤتمر الوطني رفضاً لصفقة القرن وورشة البحرين بالأخوين إسماعيل هنية والأخ زياد النخالة.

وأضاف على حسابه الخاص على "الفيس بوك"، إن هذا يحمل رسالة سلبية، كما أنه يتنافى مع ما اتفق عليه، والذي يشمل إلقاء تسع كلمات راعت التعددية والشمولية السياسية والجغرافية، وأن يحمل المؤتمر رسالة واضحة بأن الشعب الفلسطيني موحد في مواجهة صفقة القرن، وورشة البحرين بكافة أشكالها ومسمياتها .

وكان المتحدث باسم حركة حـماس عبد اللطيف القانـوع قد صرح في وقت سابق قائلاً: "قطاع غزة سيشهد الأسبوع الجاري فعاليات شعبية ومجتمعية ومسيرات جماهيرية ومؤتمراً وطنياً واضراباً شاملاً بالتزامن مع انعقاد مؤتمر البحرين وذلك تعبيراً عن الرفض الشعبي والوطني للمؤتمر".

وأضاف أن سلسلة الفعاليات الشعبية والرسمية، التي ستعقد الأسبوع الجاري تأتي ضمن الخطة الوطنية وبالتنسيق مع الفصائل الفلسطينية لمواجهة صفقة القرن ورفض مؤتمر المنامة.

ودعا كافة جماهير شعبنا الفلسطيني للتعبير عن غضبهم، والمشاركة الفاعلة والانخراط في فعاليات مواجهة صفقة القرن ورفض مؤتمر البحرين.

وأكد أن المؤتمر الوطني الذي سيعقد الثلاثاء القادم، يشمل كلمات لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية وكلمة للأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، وبمشاركة واسعة من قادة العمل الوطني والإسلامي في الداخل والخارج.

يذكر أنه تم الاتفاق على مجموعة من الفعاليات لمواجهة ورشة البحرين وصفقة القرن، وتتمثل في التالي:

1- اتفق على مؤتمر شعبي يوم 25/6/2019 تلقي فيه كلمة القوى الوطنية والإسلامية لحركة فتح ، ,كلمة لإسماعيل هنية، كلمة الشتات للجهاد، وكلمة القدس عطالله حنا، وكلمة الداخل محمد بركة، أو أيمن عودة، وكلمة المجتمع المدني تيسير محيسن، وكلمة مسيرات العودة الديمقراطية ، والبيان الختامي للشعبية، والعرافة لفصائل الفلسطينية.

2- مسيرة يوم 26/6/2019 من الأونروا حتى الأمم المتحدة، يلقي حزب فدا الكلمة.