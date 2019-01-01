  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حماس: الإدارة الأمريكية شريكة مع الاحتلال في العدوان على الشعب الفلسطيني

الأحد 23 يونيو 2019 09:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: الإدارة الأمريكية شريكة مع الاحتلال في العدوان على الشعب الفلسطيني


غزة / سما/

قال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم:" أن الإدارة الامريكية بمشاريعها ومخططاتها التي تستهدف الشعب الفلسطيني، ومكونات قضيته على مستوى الإنسان والأرض والمقدسات، هي  شريكة مع الاحتلال في العدوان على شعبنا الفلسطيني وحقوقه".

وأضاف:" شعبنا الفلسطيني لن يسمح بتمرير صفقة القرن، ولا مخرجات ما يسمى بورشة البحرين، ولن يبيع حقوقه بكل أموال الدنيا، بل يبيع روحه من أجل حريته وعودته ومقدساته".

وتابع:" شعبنا في كل أماكن تواجده سيخرج في احتجاج واسع على عقد ورشة البحرين، في مسيرات ومؤتمرات وطنية وشعبية تمثل القطاعات المختلفة، وسيكون إضراب شامل في عموم الوطن يوم الثلاثاء 25 يونيو الجاري".

وأشار قاسم أن هذا الرفض الممتد في كل ساحات تواجد الشعب الفلسطيني ، يؤكد تمسكه بحقوقه، واستعداده لاستمرار النضال من أجل استرداد أرضه، ودعمه لخيار المقاومة الشاملة، والتفافه حولها؛ وهو ما يعني الفشل العملي والحقيقي لصفقة ترامب.

الأكثر قراءة اليوم

المبالغ الطائلة التي تضمنتها صفقة القرن ليست إلا حبرا على ورق ودول الخليج لن تمولها إلا ..

المشاركون والغائبون في ورشة المنامة الاقتصادية

البيت الابيض يكشف عن الوفد المشارك في مؤتمر البحرين و 50 مليار دولار للفلسطينيين

غانتس: "صفقة القرن" يجب ان تتضمن تجريد غزة من السلاح وإعادة الأسرى المفقودين

بالاسماء.. شخصيات دبلوماسية تصل غزة

هارتس: "نتنياهو بدأ يدرك أنه لا يمكن التعويل على ترامب"

مليونية "حمزة نمرة".. إبهار وطرب وحشود كبيرة في حفل رام الله

الأخبار الرئيسية

2

صور..نتنياهو: لن نترك غور الاردن ولا أفهم كيف رفض الفلسطينيون خطة ترامب دون ان يسمعوا ما تفاصيلها!

اولمرت: نتنياهو "شاطر في البرم" ويعلق على تصريحات كوشنر بشأن الشق الاقتصادي من "صفقة ترامب"

الوفد المصري

سيكون لديهم ملفان أساسيان... الكشف عن موعد وصول الوفد الامني المصري لقطاع غزة ورام الله

العالول

العالول: السلطة ستلغي كافة الاتفاقيات مع إسرائيل قريبا والقيادة لن تتخلى عن المصالحة ولكن!

وزراء المالية العرب يؤكدون التزامهم بتفعيل شبكة أمان مالية بـ100 مليون دولار شهريا لدعم فلسطين