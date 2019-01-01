حماس: الإدارة الأمريكية شريكة مع الاحتلال في العدوان على الشعب الفلسطيني

غزة / سما/

قال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم:" أن الإدارة الامريكية بمشاريعها ومخططاتها التي تستهدف الشعب الفلسطيني، ومكونات قضيته على مستوى الإنسان والأرض والمقدسات، هي شريكة مع الاحتلال في العدوان على شعبنا الفلسطيني وحقوقه".

وأضاف:" شعبنا الفلسطيني لن يسمح بتمرير صفقة القرن، ولا مخرجات ما يسمى بورشة البحرين، ولن يبيع حقوقه بكل أموال الدنيا، بل يبيع روحه من أجل حريته وعودته ومقدساته".

وتابع:" شعبنا في كل أماكن تواجده سيخرج في احتجاج واسع على عقد ورشة البحرين، في مسيرات ومؤتمرات وطنية وشعبية تمثل القطاعات المختلفة، وسيكون إضراب شامل في عموم الوطن يوم الثلاثاء 25 يونيو الجاري".

وأشار قاسم أن هذا الرفض الممتد في كل ساحات تواجد الشعب الفلسطيني ، يؤكد تمسكه بحقوقه، واستعداده لاستمرار النضال من أجل استرداد أرضه، ودعمه لخيار المقاومة الشاملة، والتفافه حولها؛ وهو ما يعني الفشل العملي والحقيقي لصفقة ترامب.