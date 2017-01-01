الاتحاد العام للصحفيين العرب يستنكر دعوة وسائل الإعلام الإسرائيلية للمشاركة في اجتماع البحرين

القاهرة /سما/

استنكر الاتحاد العام للصحفيين العرب، دعوة وسائل الإعلام الإسرائيلية للمشاركة في اجتماع البحرين الذي دعت إليه الإدارة الاميركية في إطار ما يسمى صفقة القرن المرفوضة من كافة الشعوب العربية.

وأعرب الاتحاد في بيان له، اليوم الأحد، عن وقوفه الدائم إلى جانب حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف ودعمه الكامل للوقوف ضد هذا المخطط الإسرائيلي.

وقال: إن مشاركة وسائل الإعلام الإسرائيلية في هذا الاجتماع في البحرين يتعارض مع قرارات الاتحاد للصحفيين العرب الذي جرم التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي بكل اشكاله وأكد في اجتماعه الاخير في بغداد في كانون أول/ ديسمبر 2017 رفضه لكل أشكال التطبيع.

ودعا الاتحاد العام للصحفيين العرب كافة المنظمات الإعلامية العربية إلى مقاطعة كافة وسائل الإعلام الإسرائيلية التي تهدف إلى التسلل إلى أجهزة الاعلام في الدول العربية وتصفية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.