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الرئيس عباس يبعث برسالة الى نظيره العراقي

الأحد 23 يونيو 2019 09:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس عباس يبعث برسالة الى نظيره العراقي


رام الله / سما /

سلم مستشار الرئيس للعلاقات الدولية، رئيس دائرة شؤون المغتربين نبيل شعث، اليوم الأحد، كبير مستشاري الرئاسة العراقية علي شكري، رسالة من الرئيس محمود عباس، إلى الرئيس العراقي برهم صالح.

ووضع شعث الجانب العراقي في صورة الوضع والموقف الفلسطيني، خاصة صفقة القرن وورشة البحرين.

وأكد شكري، موقف العراق المبدئي بالوقوف مع فلسطين  وقيادتها ونضال شعبها لنيل حقوقهم كاملة، مشددا على رفض العراق الحاسم لصفقة القرن وورشة البحرين.

في السياق ذاته، التقى شعث، رئيس حزب الوفاق العراقي اياد علاوي، بحضور رئيس البرلمان العراقي الأسبق أسامة النجيفي ووزير الكهرباء السابق قاسم فهداوي، ومحافظ بغداد، ورئيس مجلس المحافظة، وعدد من الزعامات الدينية، وشيوخ العشائر العراقية.

وجرى نقاش الوضع الفلسطيني والعربي والاقليمي، وكانت وجهات النظر متطابقة في الموقف من أحداث المنطقة، خاصة صفقة القرن وورشة البحرين، وتم التأكيد على الرفض الحاسم للصفقة والورشة.

ووضع شعث، كادر وقيادة الحزب، بصورة الحالة السياسية العربية والوضع الفلسطيني والمطلوب من العراق الشقيق لإسناد صمود الشعب الفلسطيني وقيادته في هذه المرحلة.

وزار شعث، وسفير فلسطين لدى العراق احمد عقل، مقر الحزب الشيوعي العراقي، وكان باستقبالهم قيادة الحزب وعلى رأسها الأمين العام رائد فهمي، وتم عقد جلسة مباحثات، جرى خلالها بحث أوضاع المنطقة، خاصة الوضع الفلسطيني وموقف الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية في الرفض الكامل لصفقة القرن وورشة البحرينوالحصار المالي والضغوط التي تتعرض لها فلسطين.

وأكد فهمي موقف الحزب الشيوعي العراقي المبدئي بالوقوف الكامل مع فلسطين قيادة وشعبا حتى تحقيق أهدافها الوطنية كاملة وعلى رأسها الدولة المستقلة على جميع الاراضي التي احتلت عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وعودة اللاجئين، مشددا على رفض الحزب والعراق (لصفعة القرن الاميركية)، وورشة البحرين، وطالب الشعوب العربية بالتصدي لهذه المؤامرة التي تستهدف كل بلادنا.

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