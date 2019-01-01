مجددا.. إسرائيل تحرض على السلطة وتقول إن قضايا ترفع الآن ضدها في لاهاي!

القدس المحتلة / سما /

مجددا، يمارس الاحتلال الاسرائيلي التحريض على السلطة الفلسطينية، بطريقة تختلف هذه المرة عن سابقاتها.

وقال أوفر جندلمان المتحدث باسم مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الاحد، إن السلطة الفلسطينية تعذب أناساً بشكل اعتيادي.وفق زعمه.

وزعم جندلمان في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، أن عشرات الفلسطينيين تعرضوا للتعذيب في سجون السلطة، مضيفا إنهم كشفوا أنهم تعرضوا لضربات كهربائية وسُكب البلاستيك المنصهر على أجسادهم.

وتابع: " أن السلطة قلعت أسنان وأظافر عشرات الفلسطينيين في سجونها، كما قامت باغتصابهم وقتل أقاربهم ودفنهم أحياء". وتابع: "الآن ترفع قضايا ضدها في لاهاي بسبب هذه الجرائم البشعة"، وفق زعمه.





