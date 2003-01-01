مرشح حزب "التنمية والعدالة" الحاكم يعلن هزيمته في انتخابات إسطنبول

اسطنبول /سما/

أعلن مرشح حزب "العدالة والتنمية" لرئاسة بلدية إسطنبول، بن علي يلديريم، تقدم منافسه، مرشح حزب الشعب الجمهوري والمعارض البارز، أكرم إمام أوغلو، وذلك بعد ساعات على إغلاق صناديق الاقتراع وبدء عملية الفرز.

وأظهرت النتائج الأولية، تقدم مرشح المعارضة التركية على مرشح العدالة والتنمية، وذلك بعد فرز نحو 60% من الأصوات.

وهنأ يلدريم، منافسه في انتخابات الإعادة، إمام أوغلو، على تصدره بعد فرز معظم النتائج، وذلك في كلمة له، مساء الأحد، بعد رفع اللجنة العليا للانتخابات في تركيا الحظر على نشر نتائج الانتخابات التي أجريت اليوم.

وقال يلدريم: "منافسي أكرم إمام أوغلو يتصدر حاليا أهنئه وأتمنى له النجاح". وأضاف يلدريم: "سوف أحرص على مساعدة إمام أوغلو في جميع الأعمال التي سيقوم بها لصالح إسطنبول".

وتابع يلدريم: "أدعو الله تعالى أن تحمل نتيجة الانتخابات الخير لإسطنبول ومستقبلها".

وجرت هذه الانتخابات بعد نحو ثلاثة أشهر من الانتخابات البلدية التي نظمت في 31 آذار/مارس، وفاز بها إمام أوغلو، إذ تمكن من التقدم بفارق بسيط على يلديريم أقرب المقربين من الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان.

وألغيت النتائج بعد تقديم الحاكم طعونا لوجود "مخالفات كثيفة" في نتائج انتخابات آذار/ مارس. ورفضت المعارضة هذه الاتهامات منددةً بـ"انقلاب على صناديق الاقتراع" ورأت في الانتخابات الجديدة "معركة من أجل الديمقراطية".

وصرّح إمام أوغلو البالغ 49 عامًا بعد إدلائه بصوته في معقله في بيليك دوزو، أن "شعبنا سيتخذ خياراً لمصلحة الديمقراطية وإسطنبول والشرعية في انتخابات من أجل المستقبل". وأضاف "في نهاية المطاف، كل شيء سيجري على ما يرام"، مكررًا شعار حملته بعد إلغاء الانتخابات الأولى.

ولا يشكل اقتراع إسطنبول مجرد انتخابات بلدية، وإنما هو امتحان لشعبية إردوغان وحزبه في وقت تواجه تركيا صعوبات اقتصادية كبيرة. ولم يتردد إردوغان بالقول: "من يفز في إسطنبول يفز بتركيا".

وراهن إردوغان على الاحتفاظ بالعاصمة الاقتصادية لتركيا البالغ عدد سكانها 15 مليون نسمة، والتي سيطر عليها حزبه منذ 25 عامًا. أما المعارضة، فيما تعاملت المعارضة مع هذه الانتخابات على أنها فرصة لتكبيد إردوغان أول هزيمة كبيرة له منذ 2003.