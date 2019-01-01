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"الوقائي" يضبط كمية من الالعاب الخطيرة والممنوعة

الأحد 23 يونيو 2019 08:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الوقائي" يضبط كمية من الالعاب الخطيرة والممنوعة


الخليل / سما /

افاد بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام ان جهاز الامن الوقائي في محافظة الخليل، ضبط كمية كبيرة من الألعاب الممنوعة والمهربة، وذلك اثر شكاوى تلقاها بهذا الخصوص.

وتم ضبط 13 الف قطعة من بنادق الخرز الخطيرة، التي تشكل خطورة بالغة على الاطفال حيث تسببت بوقوع العديد من الاصابات الخطيرة بينهم.

وأوضح البيان انه "وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة لدى الجهاز بدخول هذه الكمية من الألعاب الممنوعة والمهربة لاحد المحال التجارية في المحافظة، تمت مداهمة المكان من قبل جهاز الامن الوقائي وبإسناد من الامن الوطني والاستخبارات العسكرية، وتم ضبط الكمية والتحرز عليها وإحالتها لجهات الاختصاص لاستكمال الإجراءات القانونية".

وأهاب الامن الوقائي بالمواطنين بالابلاغ عن مثل هذه الممنوعات، لما تشكله من خطورة على حياة الاطفال.

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