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الاناضول: بدء عملية فرز الأصوات عقب انتهاء الاقتراع بانتخابات الإعادة لرئاسة إسطنبول

الأحد 23 يونيو 2019 07:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاناضول: بدء عملية فرز الأصوات عقب انتهاء الاقتراع بانتخابات الإعادة لرئاسة إسطنبول


اسطنبول /سما/

أفادت وكالة الاناضول التركية، مساء اليوم الاحد، ببدء عملية فرز الأصوات عقب انتهاء الاقتراع في انتخابات الإعادة لرئاسة بلدية إسطنبول، في تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم.

من المتوقع الاعلان عن نتائج الانتخابات لرئاسة بلدية اسطنبول خلال الساعات القادمة.

وفي 6 مايو/أيار الماضي، قررت اللجنة العليا للانتخابات التركية إلغاء نتائج رئاسة بلدية إسطنبول الكبرى، في انتخابات جرت نهاية مارس/آذار، وإعادة إجرائها في 23 يونيو الحالي.

وجاء قرار اللجنة استجابة للطعون المقدمة من حزب "العدالة والتنمية"، وبأغلبية كبيرة، حيث وافق 7 أعضاء على الطعون، مقابل اعتراض 4.

وأبرز المتنافسين على رئاسة بلدية إسطنبول بن علي يلدريم مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم، وأكرم إمام أوغلو مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض.

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