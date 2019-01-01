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الصين: فلسطين قضية مركزية في الشرق الأوسط

الأحد 23 يونيو 2019 06:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصين: فلسطين قضية مركزية في الشرق الأوسط


رام الله / سما /

التقى وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، اليوم الأحد، سفير جمهورية الصين الشعبية، السفير قوه وي، في مقر وزارة الخارجية والمغتربين بمدينة رام الله.

واستعرض السفير الصيني سلسلة مواقف بلاده الداعمة والمؤيدة لحقوق الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية خلال الفترة الماضية، والتي صدرت من أعلى هرم الحكومة الصينية، الرئيس شي جين بينغ، التي تجدد وتؤكد الموقف الصيني تجاه فلسطين باعتبارها قضية مركزية في منطقة الشرق الأوسط، ودعم حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وناقش الجانبان سياسات الإدارة الأميركية تجاه فلسطين، خاصة بما يسمى "ورشة المنامة الاقتصادية"، تحت عنوان "السلام من أجل الازدهار" وتداعياتها السياسية على القضية الفلسطينية والمنطقة. 

وجدد الوزير المالكي رفض القيادة الفلسطينية لانعقاد هذه الورشة، التي تتم صياغتها بعيدا عن الحقوق الفلسطينية المشروعة.

وتطرق الوزير المالكي إلى سياسات الحكومة الفلسطينية في مجابهة الحصار المالي والاقتصادي المفروض عليها، والالتزام بالمواقف الوطنية الثابتة.

وثمن دور الدول الداعمة لمساعدة الحكومة الفلسطينية للخروج من أزمتها الاقتصادية.

وأكد الوزير المالكي على تقدير دولة فلسطين للمواقف الصينية الثابتة والملموسة التي تعزز صمود وإصرار الشعب الفلسطيني في بقائه على أرضه.

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