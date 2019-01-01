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الخليل: الاحتلال يعتقل فتى ويعتدي على مسن

الأحد 23 يونيو 2019 06:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخليل: الاحتلال يعتقل فتى ويعتدي على مسن


الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم الأحد، فتى واعتدت على مسن بالضرب، وحطمت محتويات مطعم خلال اقتحامها مركز مدينة الخليل التجاري "باب الزاوية".

وقالت مصادر أمنية، إن قوات الاحتلال الاسرائيلي، اعتقلت الفتى اسعد النتشة (16 عاما)، واعتدت بالضرب المبرح على المسن سعيد صدقية (50 عاما) واصابته برضوض في كافة انحاء جسده نقل على اثرها لمستشفى الخليل الحكومي لتلقي العلاج، كما اقتحم جنود الاحتلال مطعم القيمري في وسط باب الزاوية وكسروا محتوياته.

وأضافت المصادر، أن مواجهات اندلعت بين قوات الاحتلال الاسرائيلي وعشرات الشبان في باب الزاوية وسط الخليل، اطلقت خلالها قوات الاحتلال عشرات قنابل الغاز السام والمدمع وأفرغت المكان من المواطنين والمتسوقين وأغلقت بعض المحال أبوابها، واعتدت على آخرين.

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