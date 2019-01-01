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عضو بالكنيست: الفلسطينيون ليسوا متسولين يريدون المال فقط

الأحد 23 يونيو 2019 06:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
عضو بالكنيست: الفلسطينيون ليسوا متسولين يريدون المال فقط


القدس المحتلة / سما /

علقت عضو الكنيست عايدة توما سليمان، اليوم الاحد، على الشق الاقتصادي من خطة الادارة الامريكية للسلام وحل الصراع الفلسطيني- الاسرائيلي المزمع عقده في العاصمة البحرينية المنامة يومي 25-26 يونيو الجاري.

وقالت عضو الكنيست وفق ما اوردته وسائل اعلام عبرية، إن الفلسطينين ليسوا متسولين يريدون المال فقط، مضيفة:  يتحدثون في "إسرائيل" عن القضاء على تطلعاتهم الوطنية، ويحاول الأمريكيون استبدال هذه الطموحات الوطنية بالمال.

وأوضحت أنه  ليس من حق القوة المحتلة أن تخبر الأشخاص الذين يعيشون تحت الاحتلال كيف يتصرفون.

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