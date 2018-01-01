رام الله / سما /

قال رئيس الوزراء محمد اشتية: "سنكون أوفياء للقلم وحرية الصحافة والتعبير، وقبول الانتقاد البناء والعمل عليه، من خلال السياسات والتشريعات التي ستعمل على حماية المواطنين والصحفيين".

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الأحد، في مكتبه برام الله، وفدا من المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية (مدى)، حيث اطّلَع على طبيعة عمل المركز وأهم إنجازاته على الصعيد المحلي والدولي.

وشدد اشتية على أهمية ودور المركز على صعيد الحريات الإعلامية، وتعزيز حرية الرأي والتعبير، اضافة الى دوره في رصد الانتهاكات الإسرائيلية بحق الصحفيين الفلسطينيين.

وتسلم رئيس الوزراء من الوفد تقرير مقياس حرية الصحافة في فلسطين لعام 2018، إضافة الى تقرير انتهاكات الحريات الإعلامية في فلسطين.