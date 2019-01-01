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فنزويلا تشكر دولة فلسطين على دعمها المتواصل خلال أزمتها

الأحد 23 يونيو 2019 05:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
فنزويلا تشكر دولة فلسطين على دعمها المتواصل خلال أزمتها


كاراكاس /سما/

سلم سفير جمهورية فنزويلا البوليفارية لدى دولة فلسطين ماهر طه، اليوم الأحد، وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي رسالة شكر موجهة من الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، على الدعم المتواصل لفنزويلا في أزمتها الحالية، وعلى ارسال البعثة الطبية الفلسطينية لتقديم الدعم الطبي للشعب الفنزويلي خلال الظروف السياسية الأخيرة التي ألمّت بفنزويلا.

بدوره، أشاد المالكي خلال اللقاء الذي عقد في مقر الوزارة بمدينة رام الله، بالعلاقات التاريخية والمميزة التي تربط فلسطين وفنزويلا، وضرورة المحافظة عليها وحمايتها وتمتينها.

وأكد أن فلسطين لن تنسى أصدقاءها، وانها جاهزة لتقديم الدعم اللازم لفنزويلا في مختلف المجالات ضمن القدرات، خاصة في مجال الكفاءات البشرية في التخصصات المالية والأمنية والاقتصادية، وان توجيهات الرئيس محمود عباس واضحة بضرورة تقديم كل الدعم الممكن لجمهورية فنزويلا البوليفارية الصديقة، وحرص فخامته على العلاقات التي تربط البلدين الصديقين.

وأشار السفير طه الى أن الرئيس مادورو على اطلاع مستمر على الأوضاع التي تمر بها القضية الفلسطينية، مشددا على ان الموقف الدائم لفنزويلا هو دعم دولة فلسطين، في وجه ما يحاك ضدها من مؤامرات.

وتمنى المالكي مزيداً من التقديم والازدهار لجمهورية فنزويلا الصديقة رئيساً، وحكومةً، وشعباً.

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