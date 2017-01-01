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الرجوب يبعث رسالة الى "حماس" بشأن قطاع غزة!

الأحد 23 يونيو 2019 05:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرجوب يبعث رسالة الى "حماس" بشأن قطاع غزة!


رام الله / سما /

 دعا عضو اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء جبريل الرجوب، إلى بناء شراكة حقيقة بين كافة القوى والفصائل، من أجل التصدي بكل حزم لصفقة القرن وكل المشاريع التي تسعى إلى تصفية القضية الفلسطينية.

وطالب الرجوب خلال كلمته في مهرجان إحياء ذكرى شهداء اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية برام الله، اليوم الأحد، حركة حماس بإزالة كافة مظاهر سيطرتها على الأرض في قطاع غزة، تمهيداً لممارسة الحكومة لمسؤولياتها كافة، قبل انطلاق المشاورات من أجل عقد الانتخابات التشريعية في البداية، ثم الذهاب إلى انتخابات رئاسية.

وتابع: "إن لم تقبل حماس ذلك، فعلى مصر أن تقديم آليات ملزمة، من أجل تطبيق ما تم الاتفاق عليه عام 2017 أو الذهاب إلى انتخابات ومن يفوز يتحمل كافة المسؤوليات".

وأشار الرجوب إلى هناك شراكة استراتيجية تاريخية بين حركة فتح والجبهة الديمقراطية، مشدداً على ضرورة إزالة كافة الخلافات خاصة في ظل هذه المرحلة الصعبة والحرجة التي تواجهها قضيتنا.

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