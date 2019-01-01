بشارة يطلع أبو الغيط على الظروف الصعبة التي تمر بها القضية الفلسطينية

القاهرة /سما/

أطلع وزير المالية شكري بشارة، الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، على الوضع المالي الخطير، نتيجة القرصنة الاسرائيلية لعائدات الضرائب الفلسطينية (المقاصة)، خاصة في ظل الحرب المالية والسياسية التي تشنها الولايات المتحدة واسرائيل ضد القيادة والشعب الفلسطيني.

وقال وزير المالية، خلال اللقاء الذي عقد في مقر الجامعة العربية عقب الاجتماع الطارئ لوزراء المال العرب برئاسة تونس، إن الفلسطينيين لا يبحثون عن حل اقتصادي بل حل سياسي، فهناك احتلال يجب أن يزول، وبزواله سيتغير الواقع الاقتصادي، وأضاف: الولايات المتحدة تشن علينا حربا مالية، وتدعي أنها تريد من مؤتمر البحرين تحسين الاقتصاد الفلسطيني، بهدف تمرير صفقة القرن، لكن الفلسطينيين لن يقبلوا بحل لا يلبي الحد الأدنى من حقوقهم، ومبادرة السلام العربية تشكل مرجعا لنا ولأشقائنا العرب.

كما دعا بشارة إلى ضرورة التدخل العربي العاجل لتوفير شبكة أمان مالية لتتمكن الحكومة من مواجهة الضغوط السياسية الاسرائيلية والمدعومة أميركيا تنفيذا لقرارات القمم العربية المتعاقبة.

حضر اللقاء: وكيل وزارة المالية فريد غنام، وسفير دولة فلسطين لدى مصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية السفير دياب اللوح، والسفير المناوب بالجامعة العربية مهند العكلوك، والمستشار تامر الطيب، والمستشار رزق الزعانين من مندوبية فلسطين بالجامعة العربية .