  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

القريوتي: مؤتمر البحرين حلقة من حلقات التآمر على القضية الفلسطينية

الأحد 23 يونيو 2019 05:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
القريوتي: مؤتمر البحرين حلقة من حلقات التآمر على القضية الفلسطينية


غزة / سما /

أدنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة في قطاع غزة، اليوم الأحد، الدعوة الأمريكية لعقد مؤتمر البحرين الاقتصادي الذي يهدف لتصفية القضية الفلسطينية وتبيض وجه العدو الإسرائيلي وإعادة خلط الأوراق في المنطقة.

وقال مسؤول الجبهة الشعبية القيادة العامة في قطاع غزة  لؤي القريوتي: "يجب على الأمة العربية والإسلامية أن تعي مخاطر صفقة القرن، ليست على القضية الفلسطينية فحسب بل على مقدرات الأمتين العربية والإسلامية خدمة لمصالح الاحتلال الإسرائيلي وضمان وجود آمن له في منطقة الشرق الأوسط".

وأكد، أن شعبنا المرابط لن تغريه المشاريع الاقتصادية والأموال ولن يرضى بديلاً عن فلسطين ولن يفرط بالثوابت، مشدداً على أن كل المؤامرات ستتحطم على صخرة صمود شعبنا ومن خلفه محور المقاومة وأحرار العالم.

ودعا  القريوتي، إلى مقاطعة مؤتمر البحرين الاقتصادي ومخرجاته، وتجريم كل من يشارك ويتعاطى معه، لافتاً إلى أن مواجهة هذا المؤتمر تتطلب الدعوة لمؤتمرات مناهضة لصفقة القرن ولمشاريع التصفية وداعمة لحقوق شعبنا وقضيتنا المركزية العادلة.

وشدد  القريوتي، على ضرورة العمل لإعادة القضية الفلسطينية إلى بُعدها العربي والإسلامي فهذه الصفقة تستهدف العالم العربي والإسلامي وفلسطين والشعب الفلسطيني فالحلم الصهيوني بإقامة كيانه من النيل إلى الفرات ما زال حاضر بآلياتهم وخططهم.

وطالب، بضرورة تعزيز التحالف مع محور المقاومة الممتد من طهران لبغداد ودمشق وبيروت والقدس وتوحيد كل الجبهات في المنطقة ضد امريكا و"إسرائيل".

الأكثر قراءة اليوم

المشاركون والغائبون في ورشة المنامة الاقتصادية

رسميا.. مصر والاردن تقرران المشاركة في مؤتمر المنامة الاقتصادي وتوضحان الاسباب..

غانتس: "صفقة القرن" يجب ان تتضمن تجريد غزة من السلاح وإعادة الأسرى المفقودين

هارتس: "نتنياهو بدأ يدرك أنه لا يمكن التعويل على ترامب"

مليونية "حمزة نمرة".. إبهار وطرب وحشود كبيرة في حفل رام الله

إسرائيل: "صفقة القرن" ستسرع في استيلاء حماس على السلطة الفلسطينية في الضفة

عضو بالكنيست: 5 استنتاجات من قراءة الجزء الاقتصادي من "صفقة القرن"

الأخبار الرئيسية

الوفد المصري

سيكون لديهم ملفان أساسيان... الكشف عن موعد وصول الوفد الامني المصري لقطاع غزة ورام الله

العالول

العالول: السلطة ستلغي كافة الاتفاقيات مع إسرائيل قريبا والقيادة لن تتخلى عن المصالحة ولكن!

وزراء المالية العرب يؤكدون التزامهم بتفعيل شبكة أمان مالية بـ100 مليون دولار شهريا لدعم فلسطين

ترامب

المبالغ الطائلة التي تضمنتها صفقة القرن ليست إلا حبرا على ورق ودول الخليج لن تمولها إلا ..

البيت الابيض

البيت الابيض يكشف عن الوفد المشارك في مؤتمر البحرين و 50 مليار دولار للفلسطينيين