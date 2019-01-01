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النيابة العامة تغلق مسبحا في بلدة جفنا وتوقف القائمين عليه

الأحد 23 يونيو 2019 05:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
النيابة العامة تغلق مسبحا في بلدة جفنا وتوقف القائمين عليه


رام الله / سما /

 أغلقت النيابة العامة، اليوم الأحد، مسبحا في بلدة جفنا شمال رام الله وأوقفت القائمين عليه، إثر حادث غرق الطفل عمرو عبد الرزاق (8 سنوات) الذي توفي صباح اليوم متأثرا بمضاعفات حادث الغرق يوم أمس.

وقالت النيابة في بيان لها، إنها باشرت إجراءات التحقيق بالحادث، عبر الكشف عن موقع المسبح برفقة لجنة السلامة العامة في المحافظة والتي خلصت إلى أن المسبح يفتقر إلى شروط السلامة ولا يلتزم بإجراءات الوقاية القانونية.

وأضاف البيان، "تبين عدم التزام القائمين على المنشأة بشروط السلامة العامة، رغم حصولهم على إخطارات سابقة بهذا الشأن، وبعد إتمام إجراء الكشف على الجثة للوقوف على سبب الوفاة برفقته الطبيب الشرعي وقسم الأدلة الجنائية في الشرطة، قرر وكيل نيابة رام الله توقيف القائمين على المنشأة وإغلاقها لحين استكمال الإجراءات القانونية حسب الأصول".

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