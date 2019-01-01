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ايران: الخطة الأمريكية للسلام ستعزز المقاومة الفلسطينية ضد اسرائيل

الأحد 23 يونيو 2019 05:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
ايران: الخطة الأمريكية للسلام ستعزز المقاومة الفلسطينية ضد اسرائيل


طهران /سما/

ذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء، نقلا عن رئيس البرلمان علي لاريجاني قوله يوم الأحد إن الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط ”تعبث بكرامة الأمة“ وستؤدي إلى تعزيز المقاومة الفلسطينية ضد إسرائيل.

وأطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الخطة ”صفقة القرن“. في إطار الخطة سوف يتم عقد مؤتمر بقيادة الولايات المتحدة هذا الأسبوع في البحرين لمناقشة المقترحات التي تشمل استثمارات كبرى لدعم الاقتصاد الفلسطيني.

وأضافت الوكالة نقلا عن لاريجاني ”ترامب يريد أن يعقد صفقة بشأن مصير الشعب الفلسطيني. وبينما يعد التلاعب بكرامة الأمة أمرا مشينا إلا أن ذلك سيجعل حركات المقاومة أقوى مع إدراك الفلسطينيين أنهم لا يمكنهم النجاح إلا بالمقاومة“.

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