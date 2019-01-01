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الضابطة الجمركية و"الإقتصاد" يبحثان التعاون في ضبط وتنظيم السوق الفلسطيني

الأحد 23 يونيو 2019 04:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
الضابطة الجمركية و"الإقتصاد" يبحثان التعاون في ضبط وتنظيم السوق الفلسطيني


رام الله / سما /

 بحث اللواء اياد بركات  قائد جهاز الضابطة الجمركية ووزير الإقتصاد الوطني خالد العسيلي، اليوم الأحد، أوجه التعاون المشترك في ضبط وتنظيم السوق الفلسطيني، والمساهمة الفاعلة في حماية الإقتصاد الوطني. 

وأكدا خلال اللقاء المشترك الذي عقد بمقر وزارة الإقتصاد على الجاهزية لتطوير وتعزيز آليات التعاون والتركز على تنمية الجهود في إطار تعزيز ثقة المواطنين والحفاظ على الهوية الوطنية للإقتصاد الوطني رغم سياسات وإجراءات الاحتلال الاسرائيلي الرامية إلى الحد من إمكانية تنمية إقتصادنا، وأشارا إلى أهمية رفع درجة التنسيق المشترك.

وأعربا عن بالغ شركهما وتقديرهما للجهود الكبيرة التي تبذلها طواقم جهاز الضابطة الجمركية وطواقم الرقابة والتفتيش في ضبط وتنظيم السوق الفلسطيني.

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