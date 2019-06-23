الشيخ: سقط قناع الحياء لدرجة العلنية بمحاولات تصفية القضية بحفنة دولارات

رام الله / سما /

قال حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، وزير الشؤون المدنية ، اليوم الخميس، إن "قناع الحياء سقط لدرجة العلنية والإشهار في محاولات تصفية القضية الفلسطينية بحفنة دولارات وبأوامر من الأسياد".

وأضاف في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر: " يتشدقون بالحرص على قضية العرب الأولى " فلسطين" !! ومن يجبن في قول لا للأمريكان نحن نقول له في قضيتنا اكتافنا عريضة ونتحمل ونقدر على قول الف لا لمشاريع التصفية لقضيتنا".