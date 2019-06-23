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الشيخ: سقط قناع الحياء لدرجة العلنية بمحاولات تصفية القضية بحفنة دولارات

الأحد 23 يونيو 2019 04:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشيخ: سقط قناع الحياء لدرجة العلنية بمحاولات تصفية القضية بحفنة دولارات


رام الله / سما /

قال حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، وزير الشؤون المدنية ، اليوم الخميس، إن "قناع الحياء سقط لدرجة العلنية والإشهار في محاولات تصفية القضية الفلسطينية بحفنة دولارات وبأوامر من الأسياد".

وأضاف في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر: " يتشدقون بالحرص على قضية العرب الأولى " فلسطين" !! ومن يجبن في قول لا للأمريكان نحن نقول له في قضيتنا اكتافنا عريضة ونتحمل ونقدر على قول الف لا لمشاريع التصفية لقضيتنا".

سقط قناع الحياء لدرجة العلنية والإشهار في محاولات تصفية القضية الفلسطينية بحفنة دولارات وبأوامر من الأسياد ، ويتشدقون بالحرص على قضية العرب الأولى " فلسطين" !! ومن يجبن في قول لا للأمريكان نحن نقول له في قضيتنا اكتافنا عريضة ونتحمل ونقدر على قول الف لا لمشاريع التصفية لقضيتنا.

— حسين الشيخ Hussein Al Sheikh (@HusseinSheikhpl) June 23, 2019

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