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الخليل: القبض على سيدة سرقت حسابا رسميا عبر الفيس بوك لشركة سياحة بالأردن

الأحد 23 يونيو 2019 04:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخليل: القبض على سيدة سرقت حسابا رسميا عبر الفيس بوك لشركة سياحة بالأردن


رام الله / سما /

 ألقت الشرطة اليوم الاحد على سيدة لقيامها بسرقة حساب رسمي عبر موقع الفيس بوك لإحدى شركات السياحة والسفر في المملكة الأردنية الهاشمية بالخليل .

وذكـرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة " بأنه وبناء على شكوى تلقتها وحدة الجرائم الالكترونية من قبل مدير شركة سياحة وسفر بالمملكة الأردنية الهاشمية مفادها قيام مجهول بسرقة الحساب الرسمي للشركة عبر موقع الفيس بوك والذي يضم نصف مليون متابع ومعجب , على الفور باشرت المباحث العامة إجراءات البحث والتحري الالكتروني لكشف ملابسات القضية ومعرفة الفاعل " .

وأضـافت بـانه وبعد استكمال عملية جمع المعلومات والأدلـة الالكترونية المتعلقة بالجريمة , فقد تمكنت وحدة الجرائم الالكترونية من تحديد هوية الشخص المشتبه به والذي تبين انها سيدة وانها قامت بسرقة الحساب كونه متابع من قبل نصف مليون شخص ومعجب .

هذا وأكدت استعادة الحساب وتوقيف المشتبه بها مدة 24 ساعة واحالتها للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقها اصولا .

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