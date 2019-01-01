  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

اشتيه: إسرائيل لم تعد شريكا حقيقيا في السلام

الأحد 23 يونيو 2019 04:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتيه: إسرائيل لم تعد شريكا حقيقيا في السلام


رام الله / سما /

 التقى رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الأحد، في مكتبه بمدينة رام الله، وفدا من معهد استراتيجيات التفاوض لجامعة هارفارد، حيث اطلعهم على آخر التطورات السياسية، وانتهاكات الاحتلال بحق أبناء شعبنا.

وشدد اشتية على ان إسرائيل لم تعد شريكا حقيقيا في السلام، والولايات المتحدة بإدارة ترمب لم تعد وسيطا نزيها في العملية السلمية، وخطواتهما المتمثلة بالحرب المالية والسياسية، محاولة بائسة لخنق الفلسطينيين لإجبارهم على القبول بصفقة القرن.

واوضح اشتية ان الادارة الاميركية المتمثلة بالرئيس ترمب، لا يوجد لها شركاء داعمون لصفقة القرن، سواء على صعيد الاتحاد الأوروبي أو على صعيد الدول العربية.

الأكثر قراءة اليوم

تفاصيل جديدة عن خطة ترامب.. بناء ممر يربط غزة والضفة وخطة لتنفيذ 179 مشروعًا مختلفًا

المشاركون والغائبون في ورشة المنامة الاقتصادية

رسميا.. مصر والاردن تقرران المشاركة في مؤتمر المنامة الاقتصادي وتوضحان الاسباب..

مجدلاني: القيادة تنتظر وصول الوفد المصري ومواقف حماس غير مشجعة لغاية اللحظة

غانتس: "صفقة القرن" يجب ان تتضمن تجريد غزة من السلاح وإعادة الأسرى المفقودين

هارتس: "نتنياهو بدأ يدرك أنه لا يمكن التعويل على ترامب"

مليونية "حمزة نمرة".. إبهار وطرب وحشود كبيرة في حفل رام الله

الأخبار الرئيسية

العالول

العالول: السلطة ستلغي كافة الاتفاقيات مع إسرائيل قريبا والقيادة لن تتخلى عن المصالحة ولكن!

وزراء المالية العرب يؤكدون التزامهم بتفعيل شبكة أمان مالية بـ100 مليون دولار شهريا لدعم فلسطين

ترامب

المبالغ الطائلة التي تضمنتها صفقة القرن ليست إلا حبرا على ورق ودول الخليج لن تمولها إلا ..

البيت الابيض

البيت الابيض يكشف عن الوفد المشارك في مؤتمر البحرين و 50 مليار دولار للفلسطينيين

ترامب

ترامب يهدد مجددا : لم أتراجع عن ضرب إيران بل أوقفت التنفيذ وأجلته