اشتيه: إسرائيل لم تعد شريكا حقيقيا في السلام

رام الله / سما /

التقى رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الأحد، في مكتبه بمدينة رام الله، وفدا من معهد استراتيجيات التفاوض لجامعة هارفارد، حيث اطلعهم على آخر التطورات السياسية، وانتهاكات الاحتلال بحق أبناء شعبنا.

وشدد اشتية على ان إسرائيل لم تعد شريكا حقيقيا في السلام، والولايات المتحدة بإدارة ترمب لم تعد وسيطا نزيها في العملية السلمية، وخطواتهما المتمثلة بالحرب المالية والسياسية، محاولة بائسة لخنق الفلسطينيين لإجبارهم على القبول بصفقة القرن.

واوضح اشتية ان الادارة الاميركية المتمثلة بالرئيس ترمب، لا يوجد لها شركاء داعمون لصفقة القرن، سواء على صعيد الاتحاد الأوروبي أو على صعيد الدول العربية.