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بدران: مخرجات ورشة البحرين ستبقى حبراً على ورق

الأحد 23 يونيو 2019 04:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
بدران: مخرجات ورشة البحرين ستبقى حبراً على ورق


غزة / سما /

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران، إن "كل مخرجات ورشة البحرين الذي جاء في سياق المخطط الذي ترعاه الإدارة الأمريكية؛ لتصفية القضية الفلسطينية ستبقى حبراً على ورق؛ لأن شعبنا الفلسطيني البطل الذي ناضل منذ 100 عام من أجل حرية أرضه لم ولن تغريه كل أموال الدنيا، من أجل التنازل عن حقه في وطن يحمل الهوية الفلسطينية على كامل التراب الوطني".

وأعرب بدران عن استيائه الشديد من المشاركة العربية في ورشة البحرين، والتي جاءت خلافاً للإجماع الفلسطيني الرافض والمقاطع للمؤتمر، وإن أي مخرجات أو محاولات فرض حلول على شعبنا الفلسطيني عبر الوصاية ستفشل، وإن سياسة التجويع المالي والاقتصادي من أجل دفع شعبنا للقبول بما يسمى "صفقة القرن"، لن يكتب لها النجاح.

وتوجه بالتحية لكافة الدول المقاطعة لمؤتمر البحرين، والتي تعبر عن الموقف العربي والإنساني الأصيل، الذي لا يزال يدعم حق شعبنا في أرضه ومقدساته وعودة اللاجئين إلى ديارهم.

كما وحيا أبناء شعبنا الفلسطيني البطل بكل مكوناته، وندعو إلى إطلاق مبادرة وطنية شاملة عنوانها حماية الحقوق ومواجهة سياسة الحصار المالي والاقتصادي، ووضع خطة وطنية شاملة تكون خطواتها معلومة لكل أبناء شعبنا في الوطن والشتات؛ ليكون جزءاً من معركة الدفاع عن الحقوق والثوابت بشكل كامل، وإننا على يقين أن الإرادة الفلسطينية ستنتصر كما انتصرت على كل المخططات التصفوية السابقة.

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