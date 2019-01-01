أبو الغيط يطالب بتوفير شبكة أمان مالية لتغطية عجز الموازنة الفلسطينية البالغ 700 مليون دولار

القاهرة /سما/

طالب الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الأحد بتوفير شبكة أمان مالية لتغطية عجز الموازنة الفلسطينية البالغ 700 مليون دولار.

وقال أبو الغيط، فى كلمته أمام الاجتماع الطارئ لوزراء المالية العرب، إن عجز الموازنة الفلسطينية بلغ نحو 700 مليون دولار هذا العام في ظل محدودية الموارد والإيرادات، مشيرا إلى أن أموال الضرائب المستحقة للسلطة تمثل نحو 70 بالمائة من الإيرادات المحلية الفلسطينية.

ويبحث الاجتماع الطارئ لوزراء المالية العرب، كيفية توفير شبكة الأمان المالية لدولة فلسطين لتتمكن من مواجهة الممارسات والإجراءات المالية والاقتصادية الإسرائيلية تجاه الاقتصاد الفلسطيني.

وأكد أبو الغيط أهمية العمل على المستوى العربي بصورة حثيثة وناجزة على إسناد الفلسطينيين عبر شبكة الأمان المالية، أو بأي صورة من صور الدعم المالي، على سبيل المنح أو حتى القروض، من أجل تجاوز هذه الأزمة الضاغطة والخطيرة.

وأضاف أن تفعيل شبكة الأمان المالية العربية، بمبلغ 100 مليون دولار شهريا قد أصبح اليوم، وفي ضوء هذه الظروف الضاغطة، ضرورة ملحة واختبارا حقيقيا لمدى جدية الإلتزام العربي بدعم صمود الفلسطينيين.

وأشار أبو الغيط إلى كلمة الرئيس الفلسطينى محمود عباس، أمام مجلس الجامعة في الاجتماع الطارئ الذي عقد في أبريل الماضي لمناقشة تطورات القضية الفلسطينية، والتى تناول فيها عمق الأزمة التي تواجهها السلطة الفلسطينية جراء الاستقطاعات التعسفية التي فرضتها إسرائيل على أموال الضرائب الفلسطينية، فضلاً عن تراجع المساعدات الأمريكية، في ضوء حملة تضييق مكشوفة تستهدف الضغط على القيادة والشعب الفلسطينيين.

وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية "إن الموقف الفلسطيني في رفض استلام الأموال منقوصة هو موقف مبدئي يستدعي الاحترام ويفرض علينا كعرب تقديم كل الدعم والمساندة، ذلك أن الأموال هي أموال فلسطينية، لاحق لإسرائيل في استقطاع أي جزء منها".

وشدد على أن "التسليم بحق إسرائيل في معاقبة الفلسطينيين اقتصاديا بهذه الطريقة هو شرعنة لإجراء غير شرعي أو قانوني، فضلاً عن كونه غير إنساني أو أخلاقي".