توضيح بخصوص أقساط الطلبة بالجامعات

رام الله / سما /

اوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنها خاطبت الجامعات والكليات بداية الشهر الجاري، بأن تأخذ دورها الوطني في ظل ما يعانيه شعبنا من أوضاع اقتصادية صعبة، بسبب اقتطاع الاحتلال لأموال الضرائب الفلسطينية، في محاولة لتمرير "صفقة القرن".

وطالبت الوزارة مؤسسات التعليم العالي مراعاة أوضاع الطلبة وتسجيليهم للفصل الدراسي، خصوصاً أبناء العاملين في القطاع الحكومي، كون ذويهم يتقاضون نصف الراتب منذ أربعة أشهر.

وبادرت الحكومة ومن خلال جامعة فلسطين التقنية - خضوري-، بالتخفيف عن الطلبة في التسجيل للفصل الدراسي، والقبول بتسديد 50% من الأقساط الدراسية لتسجيل الطلبة، ولا سيما في هذه الحرب الاقتصادية التي تشن على الشعب لتمرير مخططات ومؤامرات على قضيتنا الوطنية، المرفوضة قلباً وقالباً من الكل الفلسطيني. وسيطبق هذا الخصم لأبناء العاملين التربية والتعليم والتعليم العالي بخصم 50% من الـ 50% من القسط الأصلي للطالب، وكذلك بنفس الطريقة على الطلبة الذين يتمتعون بالتخفيض اصلا بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية.

وبهذا الصدد أعلنت جامعة القدس المفتوحة عن سياسة للتقسيط لتسديد الرسوم الدراسية، للتخفيف عن الطلبة وذويهم، ونثمن موقفها بالاستجابة لنداء الوزارة.

وجددت وزارة "التعليم العالي" دعوتها للجامعات والكليات، التخفيف عن الطلبة وذويهم في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها قضيتنا، وتسهيل تسجيل الطلبة للفصل القادم، خصوصاً أبناء موظفي القطاع الحكومي، على أن تسدد الأقساط التي سيجري تأجيلها فور انتهاء الأزمة المالية.