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صفقر العصر نصب واحتيال

العالول: السلطة ستلغي كافة الاتفاقيات مع إسرائيل قريبا والقيادة لن تتخلى عن المصالحة ولكن!

الأحد 23 يونيو 2019 03:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
العالول: السلطة ستلغي كافة الاتفاقيات مع إسرائيل قريبا والقيادة لن تتخلى عن المصالحة ولكن!


رام الله / سما /

 أكد محمود العالول نائب رئيس حركة فتح، اليوم الأحد، أن السلطة الفلسطينية ستلغي كل أشكال الاتفاقيات مع إسرائيل "في وقت قريب"، مشددا على أن الوجه الرئيسي للعلاقة معه هو الصراع.

وأشار العالول في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية،  إلى الموقف الفلسطيني الموحد في رفض "صفقة ترامب" وورشة البحرين، موضحا أن ذلك أدى إلى فقدان الامل لدى صانعي الصفقة والورشة بإمكانية نجاحها، و أنها "أصبحت أمرا شكليا".

وفي سياقٍ متصل، ذكر العالول أن اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح السبت، بحث الموضوعات السياسية التي لها علاقة بالتحديات التي تواجه شعبنا، منوها إلى أن صلابة الموقف الفلسطيني، بدأت تؤتي أكلها.
وبين أن ورشة البحرين ستكون "واهية إلى درجة كبيرة، ولا يوجد بها شيء على الإطلاق"، لافتا إلى أن غالبية المشاركين، سيحضرون تحت ضغط كبير وبشكل غير جدي.

وقال : "رفضنا السلام الاقتصادي عشرات المرات، والأساس لنا الحرية والاستقلال والسيادة".

واعتبر أن الورشة " شكل من اشكال الاستعراض الامريكي الذي فشل سلفا"، مجددا التأكيد على أنه "لم يعد هناك مجال ان يكون ثقة بأن الادارة الامريكية يمكن ان يأتي منها اي شيء ايجابي لشعبنا الفلسطيني".

وبحسب العالول، فإن اجتماع المركزية، أكد أن صفقة العصر، هي حركة نصب واحتيال من قبل الادارة الامريكية التي نزعت كل ما هو جوهري من القضية الفلسطينية.

وفيما يتعلق بالمصالحة الوطنية، قال نائب رئيس حركة فتح إن هناك تواصلا مع الأشقاء المصريين وحديث من قبلهم بدأ يعيد الأمل مرة أخرى وتم الاتفاق معهم أنه في حال تمكنوا من تذليل العقبات، وتقوم حماس بتنفيذ اتفاق 2017 فإن القيادة لن تتخلى عن هذا الملف الذي له علاقة بوحدة شعبنا .

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