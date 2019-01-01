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جرافات الاحتلال تهدم بركسا وغرفة زراعية وخزّانا في قفين شمال طولكرم

الأحد 23 يونيو 2019 03:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
جرافات الاحتلال تهدم بركسا وغرفة زراعية وخزّانا في قفين شمال طولكرم


طولكرم / سما /

هدمت جرافات الاحتلال قبل قليل بركسا زراعيا وغرفة قيد الإنشاء بالقرب من أحراش قفين شمال طولكرم.

وقال نزار عبد الرحيم عجولي صاحب الأرض، إنه تفاجأ بجرافة احتلالية بحراسة عدد من الجيبات العسكرية تطوق أرضه الزراعية الواقعة شرق القرية، وقامت بهدم البركس والغرفة وتخريب خزان كبير للمياه يخدم الزراعة.

وأضاف، أن قوات الاحتلال أخطرته في شهر نيسان المنصرم بنية هدم الغرفة التي كانت قيد إنشائها، وأمهلوه حتى الثلاثين من شهر أيار، قام في حينها بتجهيز الأوراق الثبوتية الخاصة بالأرض، ليتفاجأ اليوم بهدم الغرفة دون سابق إنذار.

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