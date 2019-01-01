سالم: خطة وطنية شاملة لتحسين مستوى السلامة المرورية في فلسطين

رام الله / سما /

ترأس وزير النقل والمواصلات، رئيس إدارة المجلس الأعلى للمرور عاصم سالم، اليوم الأحد، اجتماعا لأعضاء المجلس الأعلى للمرور، لمناقشة وبحث العديد من القضايا الملحة والتي تتعلق بتحسين مستوى السلامة المرورية على الطرق في فلسطين.

وأكد سالم ضرورة الارتقاء بمستوى التحديات التي تواجهنا في مختلف مناحي الحياة، والعمل سوياً لخلق بيئة مرورية آمنة بحيث تعكس المهام والاختصاصات الأصيلة للمجلس الأعلى للمرور، بما ينسجم مع رؤية وتطلعات الحكومة الرامية نحو ترسيخ وتوفير كل مقومات ومتطلبات الأمن والسلامة المنشودين للمواطنين في مختلف تواجدهم والحفاظ على ممتلكاتهم كشكل من أشكال الدعم الاقتصادي والحماية الاجتماعية.

وتم خلال اللقاء تقديم عرض موجز حول إنجازات وأنشطة المجلس والتي ساهمت في تعزيز مستوى السلامة المرورية في فلسطين من أهمها، القيام بمراجعة مختلف إجراءات السلامة المرورية في العديد من المواقع الخطرة وإيجاد الحلول لها ومتابعتها، إضافة الى إطلاق العديد من الحملات التوعوية بالتعاون مع الشرطة والجهات ذات العلاقة، والقيام بالمصادقة على المخططات الهندسية الخاصة بالمرافق المرورية وبعد تدقيقها أصولاً.

كما ناقش الإجتماع سبل القضاء والحد من الإختناقات المرورية والتي تشهدها مراكز المدن، وبحث مساعي الوزارة للقضاء والحد من المركبات غير القانونية ضمن خطة ممنهجة سيتم عرضها قريبا على مجلس الوزراء للمصادقة عليها، بحيث تشمل الإجراءات والعقوبات الرادعة بحق المخالفين، والعمل على تجفيف منابع وموارد المركبات غير القانونية.

وإستمع سالم لمداخلات ومقترحات أعضاء مجلس الإدارة بشأن تطوير وتحسين عمل المجلس لتحقيق الغايات المحددة والتي قام من أجلها، وتفعيل أنظمة السير، وتشديد الإجراءات للحد من الأزمات المرورية.

وتم الاتفاق على تشكيل لجنة من أعضاء المجلس، ستقوم بإعادة تقييم شامل لعمل المجلس للقيام بالمهام المنوطة به ولتحقيق الأهداف الإستراتيجية المرجوة، وسيتم عمل ورشة عمل لبحث ما خلصت به اللجنة المكلفة، على أن يتم عقد إجتماع لاحق لرئيس وأعضاء المجلس الأعلى للمرور.