بشارة يطلع نظيره العراقي على الوضع المالي الخطير

القاهرة /سما/

أطلع وزير المالية شكري بشارة، اليوم الأحد، وزير المالية العراقي فؤاد حسين على الوضع المالي الخطير، نتيجة القرصنة الاسرائيلية لعائدات الضرائب الفلسطينية (المقاصة).

ودعا الوزير شكري خلال اللقاء الذي عقد في مقر الجامعة العربية عقب الاجتماع الطارئ لوزراء المال العرب، إلى ضرورة التدخل العربي العاجل لتوفير شبكة أمان مالية لتتمكن الحكومة من مواجهة الضغوط السياسية الاسرائيلية والمدعومة أميركيا تنفيذا لقرارات القمم العربية المتعاقبة.

وحضر اللقاء، وكيل وزارة المالية فريد غنام، وسفير دولة فلسطين لدى مصر، مندوبها الدائم لدى الجامعة العربية السفير دياب اللوح، والسفير المناوب بالجامعة العربية مهند العكلوك، والمستشار تامر الطيب، والمستشار رزق الزعانين من مندوبية فلسطين بالجامعة العربية .