ابو يوسف: مسيرات كبرى ستنطلق غدا الاثنين في كافة المدن الفلسطينية

رام الله / سما /

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف إن هناك برنامجا حافلا بالفعاليات لن يقتصر على أيام عقد ورشة المنامة بل ستتسع رقعة المقاومة الشعبية في كل نقاط التماس والاستيطان في الاراضي الفلسطينية المحتلة، تاكيداً على حقوق شعبنا .

كما أعلن أبو يوسف في حديث اذاعي، اليوم الاحد ،عن فعاليات ومسيرات كبرى ستنطلق غدا الاثنين في كافة المدن الفلسطينية وفي عدد من مخيمات اللجوء والشتات، مشيرا إلى مشاركة واسعة ستكون ضمن الفعالية المركزية التي ستنطلق من رام الله وستتضمن على الشعارات واليافطات المؤكدة بأن فلسطين ليست للبيع وأن حقوق شعبنا الثابتة لن تقايض بالأموال.

وأضاف أبو يوسف أن يومي الثلاثاء والأربعاء موعد انعقاد ورشة المنامة ستعم الفعاليات ضمن برنامج نضالي وكفاحي كافة المدن والمخيمات والقرى الفلسطينية إلى جانب ايام تصعيد ميداني وذلك بمشاركة كافة ابناء شعبنا.

وأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير فشل ما تقوم به الولايات المتحدة في تمرير ما تسمى بصفقة القرن الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن ورشة المنامة تأتي في سياق تبني خطة نتنياهو والتي قال فيها لا وجود لحل سياسي بإنهاء الاحتلال إنما هناك حلولا اقتصادية وانسانية.