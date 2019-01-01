هيئة الاسرى: اي مساس بقضية الأسرى هو بداية للتراجع عن القضية بأكملها

رام الله / سما /

دعا المتحدث باسم هيئة الأسرى والمحررين حسن عبد ربه كافة القوى والمؤسسات والفعاليات والقطاعات النقابية والمهنية المختلفة للتضامن الدائم والمستمر مع قضية الأسرى العادلة والدفاع عنها.

وأكد عبد ربه في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، اليوم الاحد ، أن الحركة الأسيرة بشكل كامل داخل سجون الاحتلال تشهد تزايدا في الاستهداف والتصعيد من قبل مصلحة السجون وهذا ما دفع الأسرى في بعض المعتقلات كأسرى عسقلان بخوض اضراب مفتوح عن الطعام وكذلك تهديد الأسيرات مطلع تموز القادم، مشددا على أن أي مساس بقضية الأسرى هو بداية للتراجع عن القضية بأكملها.

وقال عبد ربه إن القرار الأمريكي والاسرائيلي بتشريعات عنصرية والذي طال اقتطاع أموال الأسرى وذوي الشهداء والجرحى لا يهدف فقط للابتزاز المالي وإنما لتجريم النضال الوطني ووصفه بالإرهاب وشطب تاريخ شعبنا.

واعتبر المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين أي تعاون مع أي طروحات من جهات مختلفة هو ادانة لتاريخ شعبنا النضالي وأن رفض صفقة القرن بكل اشكالها هو بمثابة تقرير لحق شعبنا في الخلاص من الاحتلال بما في ذلك الدفاع عن المكانة القانونية والسياسة عن الأسرى.