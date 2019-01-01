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بالاسماء.. شخصيات دبلوماسية تصل غزة

الأحد 23 يونيو 2019 03:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالاسماء.. شخصيات دبلوماسية تصل غزة


غزة / سما/

وصل عدد من الشخصيات الدبلوماسية، اليوم الاحد، الى قطاع غزة عبر حاجز بيت حانون ايرز شمال القطاع.

وبحسب المكتب الاعلامي للمعابر، وصل عدد من الشخصيات الدبلوماسية اليوم الى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون ايرز شمال القطاع.

- وصول السيدة " جون كيف بوتن " مديرة مكتب " اليونيسيف " في فلسطين .
2- وصول السيد " نيل توبن " مدير مكتب حقوق الإنسان في غزة .
3- وصول السيد " جيرلاد روكن شاب " مدير مكتب منظمة الصحة العالمية في فلسطين .
4- وصول " 14 " طبيب من جنسيات مختلفة وذلك بغرض إجراء عمليات جراحية في مستشفيات وزارة الصحة في غزة.

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