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غزة تعلن الاضراب وتنظيم مسيرات تزامنا مع مؤتمر البحرين

الأحد 23 يونيو 2019 03:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة تعلن الاضراب وتنظيم مسيرات تزامنا مع مؤتمر البحرين


غزة / سما /

دعت الفصائل في قطاع غزة الى أوسع مشاركة ممكنة في الفعاليات المنددة بمؤتمر البحرين.

وأشادت الفصائل في أعقاب اجتماع لها بمكتب الجبهة الديموقراطية بغزة بوحدة الموقف الفلسطيني من مؤتمر البحرين معبرة عن أملها أن ينعكس ذلك ايجابا على ملف المصالحة.

وقال لؤي القريوتي مسؤول الجبهة الشعبية القيادة العامة ان المؤتمر الاقتصادي في البحرين رأس المؤامرة على القضية الفلسطينية ومحاولة لتحويل الحقوق السياسية الثابتة الى بعض التحسينات الاقتصادية بأموال عربية معتبرا ان ذلك يشكل قمة الصلف الامريكي والاسرائيلي.

وأكد الموقف الموحدة في رفض مجابهة صفقة ترامب ومؤتمر البحرين وان اتفاق الفصائل على مجموعة من الفعاليات للتنديد بالمؤتمر.

وقال ان يوم الثلاثاء سيشهد اضربا شاملا في كافة مناطق قطاع غزة مع الدعوة الى رفع اعلام فلسطين والاعلام السوداء في الشوارع وعلى أسطح المنازل داعيا الى الالتزام بالإضراب والعمل على انجاحه.

وأوضح أن مؤتمرا شعبيا سيعقد في نفس اليوم في الساعة السادسة مساء بالتزامن مع مؤتمر البحرين لنقل رسالة الى كل العالم ان الشعب الفلسطيني بكل أطيافه يرفض المؤتمر.

وأشار القريوتي الى ان الاربعاء سيشهد تظاهرة حاشدة أمام مقر الامم المتحدة لمخاطبة العالم ان فلسطين ليت للبيع فيما تكتمل الفعاليات بمؤتمر شعبي للوجهاء والمخاتير بمخيم العودة بغزة.

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