المكتب التنفيذي للاجئين : من يحضر مؤتمر البحرين خائن وليس منا

رام الله/سما/



دعا المكتب التنفيذي للاجئين واللجان الشعبية بالضفة الغربية الى يوم غضب وغليان جماهيري يوم 25/6 رفضا لانعقاد ورشة البحرين في المنامة.

كما دعا المكتب واللجان في بيان صدر عنهما، للالتفاف حول القيادة وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، مؤكدين أن كل من يحضر الورشة خائن وليس منا.



وفيما يلي نص البيان:"

منظمة التحرير الفلسطينية

المكتب التنفيذي للجان الشعبية للاجئينبيان صادر عن المكتب التنفيذي واللجان الشعبية بالضفة الغربيةتداعت اللجان الشعبية لخدمات اللجئي في مخيمات الضفة الغربية والمكتب التنفيذي للاجئين لعقد جلسة طارئة في مدينة جني القسام للوقوف على آخر التطورات في الوطن الحبيب في ظل الهجمة الشرسة، وعليه أصدرت بيانها التالي

شعبنا العظيم لا يخفى عليكم ما يدور ويحاك من مؤامرات ودسائس ضد القضية والشعب وما حدث ويحدث في العاصمة القدس من قبل عصابة الاحتلال من هدمها للمنازل وإغلاقها للمؤسسات الاهلية أو الخاصة، وكذلك الدولية خاصة المؤسسات التابعة لوكالة الغوث الدولية الاونروا كالمدارس والعيادات وغيرها وعدم منحها التراخيص للبناء وتضييق الخناق على شعبنا في القدس وإرهاقهم بالرسوم والضرائب الباهظة من اجل خلق بيئة طاردة لهم بهدف تفريغ القدس من أهله وإخفاء أي معالم عربية وإسلامية تدل على عروبتها وأصالتها، وفي ذات السياق تسعى الولايات المتحدة الامريكية من خلال رئيسها لتمرير صفقته التجارية التي تسمى بصفقة القرن من خلال ورشة العار والخيانة المزمع إقامتها في المنامة البحرين بتاريخ 25/6/2019 والتي تستهدف الكيان بدون وجود للتساوق مع الاحتلال ومن هنا نؤكد على ما يلي:



1 - يوم 25/6 الثلاثاء يوم غضب وغليان جماهيي رفضا لنعقاد هذه الورشة وكل ما يصدر عنها

2 - الالتفاف حول قيادتنا الشعية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس

3 - خائن وليس منا كل من يحضر هذه الورشة او من يتساوق معها

المجد والخلود لشهدائنا الأبرارالشفاء للجرحى والفرج القريب للأسرى والمعتقلينالمكتب التنفيذي للاجئينواللجان الشعبية للمخيمات بالضفة الغربية23/6/2019".

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