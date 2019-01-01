المفتي حسين واللواء النتشة يبحثان آخر مستجدات اللجنة القطرية

القدس المحتلة / سما /

تباحث مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين رئيس اللجنة القطرية الدائمة لدعم القدس وامين سر اللجنة القطرية الدائمة لدعم القدس امين عام المؤتمر الوطني الشعبي للقدس اللواء بلال النتشة اليوم الاحد، فيما يتعلق بشؤون اللجنة القطرية الدائمة لدعم القدس.

ووضع اللواء النتشة الشيخ محمد حسين بآخر المستجدات المتعلقة باللجنة القطرية الدائمة لدعم القدس، مقدما له شرحا وافيا عن توقيع اتفاقيات الشراكة والتعاون ما بين اللجنة القطرية والمستشفيات /الجامعات /الكليات إضافة الى الدعم الذي قدم للمؤسسات المقدسية.

واكد ان هذه الاتفاقيات تصُب في خدمة أهالي محافظة القدس لتخفيف الثقل المادي المُلقى على كاهلهم سواء في القطاع الصحي او قطاع التعليم، إضافة الى دعم صمود المؤسسات المقدسية وبالأخص تلك التي تُجابه بوجودها سياسة الاحتلال بأغلاق المؤسسات المقدسية في المدينة.

من جهته، أثنى رئيس اللجنة القطرية الدائمة لدعم القدس الشيخ محمد حسين على المجهود الكبير والواضح وعلى العمل الدؤوب الذي يقوم به اللواء النتشة في اللجنة القطرية تاركا بصمة واضحة في دعم المؤسسات المقدسية.